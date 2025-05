Brigitte Macron: Veja o que 1° dama falou a Macron após tapa

A cena de Brigitte Macron dando um tapa no rosto do presidente francês, Emmanuel Macron, ao desembarcar no Vietnã, ganhou repercussão mundial. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, levantando suspeitas sobre uma crise no relacionamento do casal.

Segundo o portal britânico The Express, um especialista em leitura labial revelou o que Brigitte disse após a agressão. Ao passar pelo marido, ela teria disparado: “Dégage, espèce de loser”, expressão que significa: “Fique longe, seu perdedor”.

Macron ainda tentou contornar a situação, pedindo: “Vamos tentar, por favor?”, mas recebeu um “não” seco como resposta.

Na tentativa de manter a postura, Macron agradeceu ao piloto e acenou para as câmeras, enquanto Brigitte seguiu ignorando o marido, recusando até o braço que ele ofereceu para acompanhá-la.

A especialista em linguagem corporal Judi James também analisou a cena e afirmou que não se tratou de uma brincadeira, como Macron sugeriu. “Não há sinais de provocação leve ou risadas. O gesto foi agressivo e não pode ser minimizado”, concluiu.