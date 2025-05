Whindersson reage após perfil debochar da morte do seu filho

Whindersson Nunes usou as redes sociais para rebater um perfil que fez uma piada com a morte de seu filho, João Miguel. O humorista ficou indignado ao ver a publicação que ironizava a perda do bebê, fruto do relacionamento com Maria Lina, e fez um desabafo emocionante sobre o episódio.

Tudo começou quando um perfil no X (antigo Twitter) resgatou uma fala antiga de Whindersson sobre a causa trans e a expectativa de vida dessas pessoas no Brasil. A postagem deturpou o posicionamento do humorista e gerou uma provocação extremamente cruel, mencionando diretamente a morte de seu filho.

“Pessoas trans: 35 anos de expectativa de vida. Seu filho: não chegou a ver a luz do dia”, escreveu o internauta, fazendo referência ao falecimento de João Miguel em 2021, que nasceu prematuro com apenas 22 semanas.

Diante da situação, Whindersson respondeu com um texto sincero e emocionado: “Não entendo como um tuíte apontando um dado perturbador do país que mais mata pessoas trans no mundo foi mal interpretado a ponto de fazerem piada com a morte do meu filho. Pai, perdoa. Elus não sabem o que fazem”.

João Miguel nasceu prematuro e ficou internado na UTI neonatal, mas, infelizmente, não resistiu. Desde então, Whindersson já falou diversas vezes sobre o impacto dessa perda em sua vida pessoal e profissional, sempre tratando o tema com muita sensibilidade.