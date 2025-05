Virginia era fria e ríspida com Zé Felipe antes da separação, diz fonte

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe continua rendendo revelações sobre os bastidores do relacionamento. De acordo com fontes próximas ao ex-casal para a coluna da Fábia Oliveira, a relação já vinha desgastada há bastante tempo, marcada pelo comportamento frio e grosseiro da influenciadora com o cantor em diversas situações do dia a dia.

As fontes afirmam que, apesar de Zé Felipe ser extremamente apaixonado, Virginia demonstrava uma postura ríspida, o tratando, muitas vezes, como se fosse apenas um funcionário à sua disposição.

Um dos episódios que mais incomodou o sertanejo teria sido o pedido para que a influenciadora deixasse de seguir o ex-namorado Rezende nas redes sociais, o que nunca aconteceu.

Pessoas próximas ainda relatam que, ao longo do casamento, Virginia chegou a se afastar e até excluir amigos e familiares próximos de Zé Felipe, o que gerava desconforto e alimentava rumores de crises no relacionamento.

A dedicação do cantor à família e ao casamento não parecia ser correspondida da mesma forma, segundo quem convivia com o casal.

Mesmo com todas as dificuldades, o anúncio oficial da separação foi feito de maneira conjunta nas redes sociais, no dia 27 de maio.

No comunicado, Virginia e Zé Felipe disseram que seguem unidos como amigos, priorizando o bem-estar e a criação dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.