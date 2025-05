Ana Hickmann e Edu Guedes exibem cobertura de luxo com estrutura de shopping

Ana Hickmann revela imÃ?³vel luxuoso que mora com Edu Guedes - (crédito: ReproduÃ?§Ã?£o Instagram)

Ana Hickmann e Edu Guedes deixaram o amor falar mais alto que os desafios. Mesmo enfrentando uma fase turbulenta na Justiça contra o ex-marido, Alexandre Correa, a apresentadora e o chef de cozinha têm fortalecido a relação e construído uma nova vida juntos.

Nas redes sociais, Ana surpreendeu os seguidores ao mostrar detalhes do novo lar do casal: uma cobertura duplex de alto padrão em São Paulo, onde vivem com seus respectivos filhos. O imóvel, que já pertencia a Edu Guedes, passou por mudanças significativas para acomodar a nova rotina da família recém-formada.

“Eu vim de uma casa para um apartamento. Apesar de ser um apartamento enorme, é sim uma mudança. E, para minha surpresa, está sendo muito melhor do que eu imaginava", revelou Ana. "No começo, confesso que estava apreensiva, porque é uma nova fase, uma nova família — com meu filho e a filha do Edu. Mas está sendo incrível.”

Mesmo com todo o luxo do imóvel, um espaço em especial conquistou a apresentadora: o closet. “Aqui vai parecer uma boutique: cheia de bolsas, sapatos, acessórios… Está ficando maravilhoso!”, disse ela, empolgada com a nova fase.

Além do conforto e da sofisticação, o novo lar também foi pensado para acolher os pets da família, que ganharam um espaço exclusivo no apartamento. Segundo Ana, o ambiente pet foi idealizado com estrutura de “hotel cinco estrelas”, com caminhas personalizadas, brinquedos e até um cantinho para banho e tosa. “Eles fazem parte da família, e a adaptação deles também era uma prioridade”, comentou a apresentadora, destacando o cuidado com todos os detalhes da nova rotina.