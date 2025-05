Virginia aumenta rumores de traição ao reagir frase reflexiva na web

Virginia Fonseca aumenta suspeitas de traição no casamento - (crédito: Reprodução Instagram)

Virginia Fonseca deixou os fãs intrigados ao curtir, nesta sexta-feira (30), uma publicação enigmática nas redes sociais. A influenciadora, que anunciou recentemente o fim de seu casamento com Zé Felipe, interagiu com um post que levantava suspeitas sobre possíveis sinais de traição em um relacionamento.

"Se eu pudesse deixar uma dica pra vocês, eu diria: confiem no desconforto de vocês! Naquele incômodo que diz: 'Opa, tem algo de errado aqui', porque geralmente tem", dizia o texto curtido pela apresentadora do SBT — o suficiente para acender o alerta entre os seguidores.

Rapidamente, internautas começaram a especular se a curtida teria sido um recado indireto sobre o motivo da separação. “Será que Zé traiu ela? Tá estranho...”, comentou uma seguidora. “Ela foi traída, só não escancarou por respeito à família ou porque pode acabar voltando. Simples assim”, opinou outro perfil.

Outros saíram em defesa de Virginia: “Todo mundo massacrando ela e defendendo o Zé, mas ninguém sabe o que acontece nos bastidores. Ele chorando, ela fria… seria culpa? Nunca saberemos”. Já alguns reforçaram a teoria: “Dizem que foi traição. Mas os fãs do Zé preferem fingir que não viram”.

Na última terça-feira (27), o ex-casal usou as redes sociais para anunciar o fim do casamento, que durou cerca de cinco anos. Na publicação conjunta, afirmaram: “Juntos sempre, e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”.