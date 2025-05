Justiça manda Antônia Fontenelle cumprir pena por ataques a Felipe Neto

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Antônia Fontenelle comece a cumprir a pena imposta na ação movida por Felipe Neto. A influencer foi intimada a comparecer à Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas em até cinco dias, contados a partir da intimação. Caso descumpra, a pena pode ser convertida para privativa de liberdade.

Antônia foi condenada a um ano e nove meses de detenção em regime aberto, substituído por duas penas de prestação de serviços à comunidade. Além disso, ela deve pagar uma indenização de R$ 40 mil ao youtuber, conforme decisão do juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A condenação foi motivada por um vídeo publicado por Fontenelle em 24 de julho de 2020, em seu canal no YouTube. Nele, a influencer afirmou que teria sido coagida por Felipe Neto, que ele teria tentado aplicar um golpe e ainda o chamou de sociopata, o que configurou os crimes de difamação, injúria e calúnia.

No mesmo vídeo, ela ainda insinuou que Felipe Neto seria usuário de drogas, ao dizer que ele “não usa drogas em serviço”, frase que foi interpretada como acusação caluniosa. Com isso, a Justiça reconheceu três crimes de difamação, um de injúria e um de calúnia praticados por Fontenelle.

Essa não é a primeira condenação da influencer em processos movidos por Felipe Neto. Recentemente, o youtuber solicitou a citação pessoal dela, após manifestação da Polícia Federal no caso. A disputa judicial entre os dois se arrasta desde 2020, com diversas ações e decisões desfavoráveis a Antônia Fontenelle.