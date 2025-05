Filha de Bia Miranda e Gato Preto recebe alta após um mês internada

Bia Miranda celebrou com emoção a alta hospitalar da filha, Maysha, que nasceu prematura e estava internada desde o nascimento em um hospital do Rio de Janeiro. A bebê é fruto do relacionamento da influenciadora com Samuel Sant'Anna, conhecido nas redes como Gato Preto.

Nas redes sociais, Bia Miranda publicou um vídeo celebrando a notícia. “A Maysha teve alta! A gente já estava se arrumando para sair e ir visitar ela, quando a Rai gritou dizendo que o hospital tinha ligado. Foi a melhor notícia do mundo!”, contou Bia, visivelmente emocionada.

Ela continuou o desabafo com gratidão: “Graças a Deus, meu pai amado... Minha neném vai vir pra casa! Hoje, a ida ao hospital vai ser diferente, porque vou voltar com minha filha nos braços. Já estou levando a saída de maternidade dela. Ah, eu estou muito feliz!”

O momento marcou uma virada de esperança e alegria na vida da jovem mãe, que compartilhou cada detalhe com os fãs nas redes sociais. "Fico feliz pela bebê, espero que esses dois cuidem mesmo dela", escreveu um internauta.

Recentemente, a influenciadora dividiu com os seguidores que gastou uma grana alta para manter a pequena internada: "Mais 25k. Gente, a saúde no Brasil é cara mesmo, né? A cada três dias no hospital é 25k. Para quem está perguntando sobre o plano, o plano recusou, não quis cobrir, acreditam? Estou na justiça agora para ver isso", declarou.