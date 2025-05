Martinho da Vila: sem documento, angolano cruza oceano para conhecer cantor

Martinho da Vila compartilha relato emocionante com imigrante africano - (crédito: Reprodução Instagram)

Martinho da Vila emocionou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (30) ao relembrar uma história comovente ocorrida há mais de quatro décadas. O ano era 1980 quando o cantor foi surpreendido por uma notícia que mais parecia cena de um filme.

Na época, um menino africano de apenas 10 anos, Gonçalves Antonio Sobrinho, atravessou o oceano sozinho, movido pela admiração ao sambista brasileiro. Fã de Martinho, o garoto saiu de Angola rumo ao Rio de Janeiro como passageiro clandestino, em uma jornada impressionante e perigosa.

Sem qualquer documento de identificação, Gonçalves desembarcou no Aeroporto do Galeão após embarcar escondido em um voo da companhia aérea TAP, partindo de Luanda. Ao ser abordado pelas autoridades, o menino não hesitou: disse que queria morar com Martinho da Vila, seu grande ídolo.

A comoção foi imediata. A imprensa repercutiu o caso, e Martinho da Vila, tocado pela coragem do garoto, fez questão de conhecê-lo pessoalmente. O encontro dos dois foi marcado por muita emoção, e o cantor, sensibilizado, se envolveu para garantir que Gonçalves recebesse assistência adequada. O menino ficou temporariamente sob cuidados até que sua situação fosse regularizada pelas autoridades brasileiras.

O episódio marcou profundamente a vida de Martinho e até hoje é lembrado como um símbolo da força da arte e da música em atravessar fronteiras. "Foi uma das histórias mais inusitadas e emocionantes que vivi", disse o cantor ao relembrar o caso. Gonçalves, por sua vez, teve a oportunidade de realizar o sonho de conhecer seu ídolo — uma prova viva do poder transformador da admiração e da cultura.