Saiba como será o final de The Last of Us - (crédito: HBO)

Os criadores de The Last of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann, confirmaram que o final da série na HBO já está totalmente definido. Mesmo com a segunda temporada em exibição e a terceira prevista para 2027, a dupla revelou que toda a trajetória dos personagens foi cuidadosamente planejada.

Em entrevista à revista SciFiNow, Mazin explicou que sempre começa com uma visão ampla da história antes de detalhar cada episódio. “Para saber o que fazer, você precisa saber onde está indo. Eu preciso saber como tudo termina. Já pensamos em tudo”, afirmou o roteirista.

A terceira temporada terá mais episódios do que a segunda e deve aprofundar ainda mais os conflitos entre Abby, Ellie e Dina. As gravações estão previstas para acontecer entre 2025 e 2026, e a previsão de estreia é para 2027. Personagens importantes como Lev e Yara também ganharão destaque.

Mazin e Druckmann mantêm o equilíbrio entre fidelidade ao jogo e adaptações necessárias para o formato televisivo. “Eu tento representar ao máximo o que os fãs querem ver. Mas há coisas que só funcionam na jogabilidade, então mudamos”, explicou Mazin.

Apesar do sucesso, Craig Mazin revelou que não pretende assumir outra adaptação de videogame como roteirista principal. Ele brincou sobre transformar Grand Theft Auto IV em “19 temporadas” ou até Candy Crush, mas garantiu: “Essa é minha canção do cisne no mundo dos videogames”.