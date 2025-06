Virginia deixa vazar Zé Felipe treinando junto na academia

A recente separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe continua dando o que falar. O término repentino levantou suspeitas entre internautas, que questionam se tudo não passa de uma jogada de marketing. Os rumores aumentaram após o cantor ser visto na mansão onde morava com Virginia, mesmo após alguns dias hospedado na casa da mãe, Poliana Rocha.

Durante um vídeo descontraído na academia com os amigos Lucas Guedez e Rafa Uccman, Virginia acabou revelando, sem querer, a presença de Zé Felipe entre os aparelhos. Nas imagens, o cantor aparece usando boné e, em determinado momento, chega a lançar um olhar rápido na direção da influenciadora.

Apesar do término, Virginia já havia declarado que a amizade entre os dois continuaria, especialmente por conta dos filhos. Até o momento, o motivo oficial da separação não foi divulgado, e o silêncio do casal alimenta ainda mais as especulações nas redes.

Em comunicado publicado recentemente, Virginia reforçou o respeito mútuo entre os dois: "Juntos sempre, agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem: nossas bênçãos enviadas por Deus, nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não valorizarmos tudo que construímos: uma família linda."

Ela concluiu com uma mensagem de união e esperança: "Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor. Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria para seguir em frente."