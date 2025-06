Gabi Martins revela "fora" de Danilo Gentili: "Levei um bolo"

A ex-BBB e cantora Gabi Martins arrancou risadas da plateia e dos colegas de palco ao revelar, durante sua participação no programa Sabadou com Virginia, que levou um "bolo" de Danilo Gentili. A história inesperada surpreendeu os fãs.

Em um bate-papo descontraído com Virginia Fonseca, Gabi contou que tudo começou após sua participação no The Noite, programa comandado por Danilo no SBT. Segundo ela, o interesse inicial partiu do próprio apresentador.

“Fui ao programa dele, e a gente começou a conversar pelo direct. Depois, ele pediu meu WhatsApp e começamos a nos falar com mais frequência. A gente trocava selfies todos os dias!”, relembrou Gabi, com bom humor.

A troca de mensagens engatou, e um convite especial foi feito por Gentili. “Ele me chamou pra ir na casa dele porque queria fazer panquecas pra mim. Eu achei fofo”, contou a cantora.

No entanto, o encontro nunca aconteceu. “No dia marcado, ele me mandou mensagem dizendo que estava com dor de cabeça. E foi assim que levei um bolo do Danilo Gentili. Depois disso, a gente nunca mais se falou”, completou Gabi, rindo da situação.