Estrela de reality grávida é morta a tiros pelo ex-namorado

Teodora Marcu, modelo e personalidade da televisão romena, foi assassinada em Bucareste durante um passeio com sua filha de 3 anos. A jovem, que estava grávida de 26 semanas do segundo filho, foi atingida por quatro tiros disparados pelo ex-namorado, Robert Lupu, de 49 anos.

O crime aconteceu quando Teodora e a filha foram a uma sorveteria acompanhadas de amigos, após participarem de uma festa infantil. Lupu se aproximou e atirou a curta distância contra a modelo.

Apesar do socorro imediato e da transferência ao hospital, Teodora não resistiu aos ferimentos. O ex-companheiro, cercado pela polícia, cometeu suicídio logo em seguida.

Informações locais revelam que Lupu mantinha uma obsessão pela modelo desde que a conheceu quando ela tinha 14 anos. Em 2021, Teodora conseguiu uma medida protetiva contra ele. Mesmo após o casamento da jovem com o ilusionista Alexandru Marcu e o nascimento da filha, o ex-namorado não aceitou o fim do relacionamento.

A polícia ainda investiga as circunstâncias do crime e encontrou duas armas de fogo com Lupu, uma delas usada para o suicídio. As armas foram apreendidas e periciadas para determinar sua origem e possíveis ligações com o caso.

O trágico episódio comoveu a imprensa e fãs da modelo, que lamentam a perda precoce e a violência sofrida por Teodora Marcu, vítima de um crime motivado por obsessão e violência doméstica.