Virginia proíbe uso de celular em festa e Leonardo rebate: "Tenho dois"

Virginia Fonseca proíbe uso do celular em festa de Maria Alice - (crédito: Reprodução Instagram)

Virginia Fonseca decidiu adotar uma medida inusitada na festa de 4 anos da filha primogênita, Maria Alice. A apresentadora proibiu o uso de celulares durante o evento. Segundo ela, a ideia é garantir que os convidados estejam presentes de verdade e curtam o momento sem distrações.

No entanto, a decisão não agradou a todos — especialmente ao cantor Leonardo. A caminho do evento, Poliana Rocha, esposa do sertanejo, gravou um vídeo para os seguidores informando que não faria mais atualizações, justamente por conta da restrição.

"Estamos prontos, indo para o aniversário da Tota Alice. Pegamos um trânsito horrível, então estamos um pouco atrasados", disse Poliana. Em seguida, ela explicou: "Lá não vai poder filmar, não pode entrar com celular, então vamos deixar os aparelhos no carro."

Nesse momento, Leonardo a interrompe com bom humor e rebate: "Mas eu tenho dois [celulares]". A frase arrancou risadas da esposa, que concluiu: "Vamos aproveitar a festa da melhor maneira possível".

Nas redes sociais, o assunto dividiu opiniões. Alguns internautas elogiaram a iniciativa de Virginia, enquanto outros levantaram suspeitas. Muitos acreditam que a proibição pode ter sido uma forma de evitar novos rumores em torno da separação recente entre ela e Zé Felipe.

"Esse trem de não poder filmar está estranho", comentou um seguidor. Outro questionou: "Será que é pra evitar flagras do ex-casal juntos?". Ainda assim, o clima do evento foi de comemoração e afeto familiar.