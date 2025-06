Tela Quente: Globo exibiu filme com Margot Robbie que virou fracasso - (crédito: Globo)

A Tela Quente desta segunda-feira (2/6) surpreendeu ao exibir “Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa”, estrelado por Margot Robbie. O longa, lançado em 2020, prometia ser um sucesso de bilheteria.

No entanto, a produção acabou enfrentando um prejuízo milionário e até precisou mudar de nome após fracassar nas bilheterias mundiais.

Com orçamento de US$ 84 milhões, o filme arrecadou apenas US$33 milhões no fim de semana de estreia, o que obrigou a Warner Bros. a simplificar o título para “Arlequina em: Aves de Rapina” em uma tentativa de facilitar a busca pelo filme nas plataformas digitais.

Mesmo com o fraco desempenho, a produção conquistou fãs por sua estética vibrante e a atuação marcante de Margot Robbie, ao lado de Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett e Rosie Perez.

A exibição de hoje na Globo acontece logo após “Vale Tudo”. Para quem perdeu nos cinemas ou quer rever essa produção polêmica da DC, é uma boa oportunidade de conferir um dos títulos mais controversos e estilizados do gênero.