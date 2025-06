Quem é Viviane Noronha, alvo de operação por lavagem de dinheiro do tráfico

Viviane Noronha, influenciadora e empresária, foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira (3/6) durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investiga lavagem de dinheiro ligada ao Comando Vermelho. O esquema seria comandado por Fhillip da Silva Gregório, o Professor, morto no último domingo (1º).

Embora tenha sido alvo da operação, Viviane não é investigada no inquérito que levou Poze do Rodo à prisão no dia 29 de maio. O cantor, que é seu marido, recebeu um habeas corpus e deve deixar a cadeia. Viviane usou as redes sociais para criticar a forma como a prisão foi realizada.

A influenciadora tem mais de 2 milhões de seguidores em uma das redes sociais, onde compartilha conteúdos sobre maternidade, moda e divulga produtos da sua marca de cuidados com o cabelo. Ela é mãe de três dos cinco filhos do cantor e ficou conhecida pelo público também pela história de superação e trajetória com Poze.

Nascida e criada na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, Viviane teve a primeira filha aos 15 anos. O casal chegou a se separar, mas reatou em 2024. No mesmo ano, Poze pediu Viviane em casamento durante um show no Palco Espaço Favela, no Rock in Rio, e pouco tempo depois eles oficializaram a união.

Esta não foi a primeira vez que Viviane se tornou alvo de operações policiais. Pouco após o casamento, ela teve um mandado de busca e apreensão cumprido na Operação Rifa Limpa, que investigava sorteios ilegais realizados em plataformas digitais.