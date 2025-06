MC Poze vai deixar prisão depois de 4 dias detido

A Justiça do Rio deve liberar MC Poze após quatro dias preso, revogando sua prisão temporária e impondo medidas cautelares ao funkeiro. A decisão foi tomada pelo desembargador Peterson Barroso, que considerou a detenção desnecessária para as investigações.

MC Poze segue detido no presídio de Bangu 3, na Zona Oeste do Rio, enquanto a Secretaria de Administração Penitenciária aguarda a notificação oficial para cumprir a ordem de soltura. A expectativa é que ele seja liberado ainda nesta terça-feira (3/6).

O desembargador destacou que a prisão não deve recair sobre “o mais fraco”, no caso o cantor, mas sim sobre os verdadeiros líderes da organização criminosa citada no processo, referindo-se à facção Comando Vermelho. Por isso, optou por substituir a prisão por medidas que garantam o acompanhamento judicial.

Entre as medidas que MC Poze terá que cumprir estão o comparecimento mensal em juízo, proibição de sair da comarca sem autorização, entrega do passaporte e restrições para se comunicar com investigados ou pessoas ligadas ao crime.

A defesa do cantor celebrou a decisão, ressaltando o princípio da presunção de inocência. Nas redes sociais, a esposa de MC Poze também comemorou a decisão.