Ana Hickmann é inocentada de dívida após Justiça reconhecer falsificação

A Justiça de São Paulo extinguiu uma dívida de R$1,2 milhão atribuída a Ana Hickmann após comprovar que sua assinatura foi falsificada. A decisão foi tomada após análise de um contrato assinado com o Banco do Brasil em 15 de setembro de 2022, que também levava a assinatura de Alexandre Correa, então responsável pela gestão das empresas do casal.

A falsificação já havia sido apontada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), que identificou irregularidades semelhantes em outros contratos. A situação reforçou as suspeitas de fraudes cometidas em nome da apresentadora, sem o seu consentimento.

Alexandre Correa é investigado por gestão temerária e movimentações financeiras ocultas que ultrapassam R$40 milhões. Além disso, responde a processos por violência doméstica e injúrias, com uma condenação recente.

As investigações indicam que Claudia Helena, ex-agente de Ana, é a principal suspeita pelas falsificações. A hipótese ganhou força após o vazamento de um áudio atribuído a Bruna Petinelli, ex-diretora financeira da empresa, que revelou que as assinaturas eram feitas a mando de Alexandre, sem o conhecimento de Ana.

Com a decisão, Ana Hickmann obtém uma vitória judicial em meio a uma série de processos que envolvem seu ex-marido e ex-funcionários. As investigações sobre outros contratos suspeitos seguem em andamento.