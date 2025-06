Leo Lins: entenda condenação milionária por piadas preconceituosas

Leo Lins foi condenado a mais de oito anos de prisão e terá que pagar cerca de R$1,7 milhão entre multa e indenização. A decisão judicial considerou que as piadas feitas pelo humorista configuram discurso discriminatório, ultrapassando os limites da liberdade artística.

O caso ficou conhecido como exemplo de racismo recreativo, prática em que ofensas são apresentadas sob a justificativa de humor. Para a Justiça, Lins demonstrou consciência sobre o caráter preconceituoso das piadas e desprezo pelas possíveis consequências legais e sociais.

As piadas abordavam temas sensíveis, atingindo negros, idosos, pessoas com deficiência, povos originários, nordestinos, judeus e outros grupos. O vídeo com o conteúdo foi assistido mais de três milhões de vezes antes de ser retirado do ar por ordem judicial.

Segundo especialistas, mesmo em contexto de entretenimento, falas discriminatórias configuram crime. “

O humor não pode servir de escudo para o preconceito”, explicou o criminalista Antonio Gonçalves. Leo Lins ainda pode recorrer da sentença.