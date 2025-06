Vale Tudo: descubra qual era o segredo de Odete Roitman na novela original

O capítulo desta terça-feira (3/6) de Vale Tudo deixou o público intrigado com a cena entre Odete Roitman e Nice. A vilã visitou a mulher em uma casa afastada, ouviu um pedido de mais dinheiro para manter o silêncio e ainda teve um quarto misterioso mostrado rapidamente.

O segredo da poderosa empresária continua sendo um mistério na nova versão da novela. No entanto, quem acompanhou a primeira exibição da trama, em 1988, sabe exatamente qual era o segredo de Odete.

Naquela época, a chantagista se chamava Ruth, ex-empregada da família Roitman, e foi ela quem guardou a informação que poderia destruir a vilã.

Tudo começou quando Odete sofreu um acidente de carro enquanto dirigia com os filhos, Heleninha e Leonardo. Leonardo morreu na tragédia, e Heleninha, confusa, acreditou ser a responsável pela morte do irmão. Odete, então, deixou a filha carregar a culpa e ainda pagou Ruth para manter tudo em segredo.

A grande revelação só aconteceu no final da novela: Odete foi a verdadeira culpada pela morte do filho e pelo incêndio que destruiu a casa da família. Esse segredo foi o pivô para a decadência emocional de Heleninha, que perdeu a guarda do filho e afundou no alcoolismo.

Agora, a expectativa é saber se a autora Manuela Dias manterá essa mesma reviravolta ou se apresentará um novo rumo para a história.