Sem aliança! Virginia e Zé Felipe reforçam fim do casamento - (crédito: Reprodução Instagram )

É oficial: o fim do casamento entre Virgínia Fonseca e Zé Felipe não se trata de jogada de marketing. Na manhã desta quarta-feira (4), o ex-casal mostrou em redes sociais momentos do dia a dia em que aparecem sem as alianças.

Virgínia e Zé Felipe, que ainda usavam os anéis de compromisso no aniversário da filha Maria Alice, de 4 anos, agora desfizeram-se dos objetos. Quando internautas levantaram a hipótese de que a separação teria motivações financeiras, o cantor foi rápido em desmentir os boatos.

De acordo com informações, Zé Felipe estaria contando com o apoio da mãe, Poliana Rocha, para encontrar um novo imóvel próximo aos filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Durante a repercussão, páginas de fofoca sugeriram que ele teria desembolsado cerca de R$ 4 milhões em uma casa.

No entanto, a assessoria do artista, em contato com a colunista Fábia Oliveira, garantiu que não há confirmação de investimento milionário. Por enquanto, o músico permanece na casa dos pais, mas não descarta se mudar para um novo endereço em breve.

Nas redes sociais, Virginia Fonseca virou alvo do público: "Vamos fingir que ela não está forçando para mostrar que não está usando mais a aliança", "Ela percebendo que virou comentário ainda estar de aliança e tirando", "Acho engraçado, ela vê os comentários do povo e faz as coisas que o povo fala".