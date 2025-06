Danilo Gentili rompe o silêncio sobre prisão de Léo Lins

Me chateia muito, mas não me surpreende ler por aí que Leo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Leo Lins e me revolta saber isso porque eu conheço ele, é um dos caras mais gentis e corretos que existe. E vou dizer uma coisa: essa condenação do Leo Lins é um tiro no pé de quem tenta limitar a comédia. Porque ela foi demasiadamente exagerada, passou de todos os limites. Hoje é o comediante Leo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado à multa milionária. E gente corrupta condenada não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Leo Lins. Amanhã vai ser o seu portal, jornalista. Vai ser o seu portal, blogueiro. Vai ser o seu vídeo de YouTube. Amanhã o que você diz hoje pode ser considerado um pensamento antidemocrático.