Vale Tudo: Solange descobre que Afonso transou com Maria de Fátima

A novela das nove, Vale Tudo segue em ritmo acelerado e com muitas reviravoltas! Em cenas eletrizantes, o plano de Maria de Fátima finalmente dá resultado: Afonso revela a Solange que transou com a vigarista. Mesmo após um breve término, o casal volta a se desentender — e dessa vez, tudo pode mudar.

Após um rompimento relâmpago com Solange (Alice Wegmann), Afonso (ator) tenta reatar o relacionamento e se distancia de Maria de Fátima (Bella Campos). No entanto, durante uma conversa íntima, Solange não hesita e vai direto ao ponto:

“Afonso, posso te fazer uma pergunta? Você ficou com alguém enquanto eu estava na Espanha?” — questiona ela. Surpreso, ele tenta desconversar: “Por que está perguntando isso?”

Sem rodeios, ela dispara: “Porque eu quero saber se você ficou com a Fátima.” Afonso tenta se esquivar, lembrando que nunca questionou com quem Solange esteve nesse período. Mas é então que ela o surpreende:

“Eu fiquei com um cara no último dia no Algarve.” Encurralado e diante da franqueza de Solange, Afonso confessará que ficou com Maria de Fátima — e a revelação promete causar um desconforto na relação dos personagens.