Marcos Mion diz que prisão de Leo Lins "não faz sentido"

Marcos Mion se manifestou sobre a recente condenação de Leo Lins, humorista sentenciado a mais de 8 anos de prisão por falas consideradas preconceituosas contra minorias. Apesar de desaprovar o estilo ofensivo do colega, Mion questionou a decisão judicial que determinou prisão em regime fechado.

O apresentador lembrou que já teve desentendimentos públicos com Leo Lins por causa de piadas envolvendo o autismo, tema próximo a Mion por causa do filho Romeo, que tem Transtorno do Espectro Autista. Mesmo assim, ele classificou a pena como um exagero e uma ameaça à liberdade artística.

Mion destacou que o humor polêmico tem seu espaço e que o público pode optar por não consumir esse tipo de conteúdo. “Quem não quer ser impactado não vai ao show, não assiste ao conteúdo. Tá no jogo”, afirmou, ressaltando que é possível contestar o comediante judicialmente, mas condená-lo à prisão “não faz nenhum sentido”.

A relação entre os dois já teve momentos de tensão, com processos e críticas duras. Leo Lins, que foi condenado também a pagar indenizações por danos morais, chegou a usar críticas como parte de sua estratégia para o sucesso dos shows, ironizando a reação do público e autoridades.

Para Marcos Mion, o humor pode até ofender, mas a punição extrema abre precedentes perigosos para a liberdade de expressão, colocando em risco artistas que optam por um humor mais ácido e provocativo.