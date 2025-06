Whindersson Nunes é surpreendido com diagnóstico médico após internação

Whindersson Nunes abriu o coração durante sua participação no podcast Pivotando, na última quinta-feira (5), e compartilhou detalhes inéditos sobre o período em que esteve internado em uma clínica de reabilitação. O humorista também revelou o diagnóstico que recebeu após passar por uma avaliação especializada.

Segundo ele, o alerta veio após uma série de comportamentos autodestrutivos ligados ao consumo de álcool. "Comecei a perceber que não conseguia parar de beber. Aí pensei: 'Se não consigo parar de beber, provavelmente tem outras coisas que também não consigo controlar'", explicou. Foi a partir dessa reflexão que ele decidiu buscar ajuda profissional.

Whindersson contou que a decisão de procurar tratamento partiu dele mesmo, após conversar com um amigo que já havia passado por uma experiência semelhante. "Um amigo me disse: 'Whindersson, eu já fui para uma clínica, me fez muito bem'. Antigamente, as pessoas tinham uma impressão errada, achavam que quem ia para lá era trancado, saía de camisa de força. Em 2025, fui porque quis. Fui muito bem acolhido, foi uma experiência positiva."

Durante o processo, o comediante passou por um teste neuropsicológico e recebeu o diagnóstico de superdotação. "O laudo mostrou que tenho um QI elevado, com altas habilidades para criatividade. Mas com isso, também vieram diagnósticos desafiadores: compulsividade e impulsividade," revelou.

Whindersson também refletiu sobre como o diagnóstico fez sentido diante de seus comportamentos cotidianos. "Quando vi o laudo, entendi tudo. Por isso que às vezes coloco um copo de whisky só para 'esquentar', e acabo secando a garrafa inteira sozinho. A compulsividade estava em tudo: em relacionamentos, pornografia, exercício físico, açúcar. Tudo pode virar vício. Comecei a me policiar e buscar mais equilíbrio", concluiu.