Leo Lins: briga entre comediantes vai de palco à lavação de roupa suja

A sentença que condenou Leo Lins a mais de oito anos de prisão por piadas com conteúdo preconceituoso virou o estopim de uma briga pública entre comediantes. Nomes conhecidos da cena do humor brasileiro trocaram farpas nas redes sociais, revelando não só opiniões divergentes sobre a condenação, mas também mágoas acumuladas ao longo dos anos.

Patrick Maia, dono do Clube do Minhoca e amigo de longa data de Lins, se posicionou contra a pena, mas defendeu que comediantes devem ser responsabilizados pelo que dizem no palco.

O vídeo, publicado no Instagram, viralizou e incomodou outros humoristas, entre eles Danilo Gentili, que respondeu duramente ao colega. Gentili acusou Patrick de "falsidade", "inveja" e ainda alfinetou o comedy club por supostamente não pagar bem os artistas.

Leo Lins, por sua vez, não poupou críticas ao antigo parceiro. Disse que ficou decepcionado com o posicionamento de Maia e relembrou momentos de amizade, como convites para aniversários e elogios após o mesmo show que, anos depois, levou à sua condenação. “Dispenso esse tipo de amizade”, desabafou o humorista.