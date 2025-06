Irmã Eva: freira que viralizou por sua beleza revela vocação após trauma

Kamila Cardoso, conhecida como Irmã Eva, viralizou nas redes sociais nesta semana ao chamar atenção não apenas por sua beleza, mas também por sua história de fé e superação. Natural de Patos de Minas, em Minas Gerais, e atualmente morando em Brasília (DF), a freira contou que sua vocação religiosa nasceu após um trauma marcante em sua infância.

Em entrevista ao programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili, Kamila explicou a origem de seu nome religioso. “Eva foi uma mulher muito importante, teve uma missão linda ao lado de Deus. Passei por um período muito difícil, com ansiedade, insônia, e me sentia no fundo do poço. Mas, assim como Eva, que foi criada do sopro de Deus, eu também renasci com esse sopro divino. Me identifiquei com essa simbologia”, revelou.

VEJA TAMBÉM

Sobre os comentários em torno de sua aparência, Irmã Eva reforçou que beleza e espiritualidade não são excludentes. “Não é vaidade. Devemos nos cuidar e nos sentir bonitas. Afinal, pertencemos a Jesus, e como esposas de Cristo, queremos oferecer o melhor a Ele”, explicou, rejeitando qualquer associação negativa ao autocuidado.

Durante a conversa, a freira compartilhou que, antes da vida religiosa, trabalhou como modelo e chegou a acreditar que essa era sua verdadeira vocação. No entanto, o falecimento de seu pai, quando ela tinha apenas 9 anos, a fez repensar tudo. “Na época eu não tinha noção do que era perder alguém, mas foi na adolescência que caiu a ficha. Foi muito difícil. Tive depressão, ansiedade... comecei a perceber que aquilo que eu fazia não preenchia mais meu coração.”

A virada de chave veio quando Kamila conheceu a Paróquia São Jorge e Santo Expedito, em Brasília, e o Padre Ribamar, a quem se refere como um pai espiritual. “Ele me acolheu, me ouviu, e me ajudou a reencontrar o sentido da vida. Foi ali, no altar, que descobri meu verdadeiro lugar.”

Nova vida cumprindo a missão de Cristo

Hoje, Irmã Eva se dedica à missão de evangelizar principalmente pelas redes sociais, onde busca mostrar que a fé pode caminhar ao lado da autenticidade e da autoestima. “Quero ser um reflexo do amor de Deus para outras meninas que passam pelo que eu passei. A verdadeira beleza é estar em paz com sua alma e saber que você é amada por inteiro”, concluiu.