Ana Furtado revela estado de saúde após cair do cavalo e quebrar costelas

Ana Furtado usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (6) para tranquilizar os fãs e compartilhar atualizações sobre seu estado de saúde. A apresentadora sofreu um acidente enquanto praticava hipismo e teve duas costelas fraturadas.

“Oi, gente! Tudo bem? Estou passando para atualizar vocês sobre minha saúde. Depois da queda do cavalo, quebrei duas costelas. A recuperação está sendo difícil, porque a dor é muito forte. Até respirar dói, falar já causa incômodo... espirrar e tossir são ainda piores”, desabafou Ana em vídeo publicado no Instagram.

Ela também explicou os cuidados necessários nesse momento delicado: “O que se faz para curar costelas quebradas? No meu caso, duas. Preciso ficar bem quietinha para que elas possam cicatrizar. Qualquer movimento que force essa região provoca muita dor. Por isso, estou me resguardando ao máximo.”

Por fim, a esposa do diretor Boninho agradeceu o carinho do público e fez um apelo: “Continuem rezando por mim, viu? Está difícil, mas tenho fé, paciência e estou me cuidando muito para superar mais essa fase.”

Nas redes sociais, fãs desejaram que Ana Furtado tenha uma boa recuperação. "Que você fiquem logo, Ana. Estou aqui na torcida", desejou um internauta.