Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntos após término

Bruna Marquezine e João Guilherme surpreenderam ao serem flagrados juntos no último sábado (7/6). Quatro meses depois do término oficial, os dois apareceram próximos durante a festa de aniversário de um amigo em comum, o que chamou atenção nas redes sociais.

A foto do encontro foi compartilhada pelo perfil “Condomínio da Fifi" no Instagram e mostrou Bruna e João mantendo a discrição, mas visivelmente à vontade um ao lado do outro. Segundo o perfil, eles estavam tranquilos e aproveitaram a festa sem alarde.

O término do namoro foi anunciado em fevereiro, por meio de nota oficial das assessorias, que destacou o respeito e carinho entre os dois na decisão de seguir caminhos separados.

Desde então, nenhum dos dois havia sido visto tão próximo assim em público.

Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados juntos pela primeira vez no show de Marina Sena, no Rio. Apesar dessa ser a primeira vez que aparecem tão próximos, em maio eles já haviam sido vistos no evento da cantora, quando se cumprimentaram de forma amigável