Taís Araújo confirma briga entre Bella Campos e Cauã Reymond

Taís Araújo abriu o jogo sobre os rumores envolvendo Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores de “Vale Tudo”. Em entrevista ao jornal “O Globo", a intérprete de Raquel confirmou que os desentendimentos entre os colegas de elenco não são invenção da internet.

Segundo ela, o atrito começou ainda no início das gravações da novela e desencadeou outras tensões no elenco.

“Isso existiu no início da novela. Quando veio à tona, já era história velha”, comentou Taís. Apesar de não entrar em detalhes, ela explicou que a treta inicial acabou revelando outras situações mal resolvidas nos bastidores.

Mesmo assim, lamentou que o foco tenha se desviado da produção. “É uma sacanagem isso virar o assunto principal quando estamos fazendo uma novela tão legal.”

Sobre Bella, com quem contracena como mãe e filha, Taís contou que precisou se aproximar com cuidado. “Corri muito atrás dela. É uma menina reservada, que teve uma vida difícil. Aos poucos, ela foi se abrindo”, disse. A atriz também destacou a parceria das duas em cena e revelou momentos de cumplicidade fora das câmeras.

Por fim, ela deixou um conselho à colega: evitar as redes sociais e manter o foco no trabalho. “Falo para ela tirar as redes do celular. Lembro que apenas ela e Glória Pires tiveram a oportunidade de interpretar essa personagem. Isso não é pouca coisa.”