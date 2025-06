Carol Nakamura reage a separação: "Fiquei chocada"

Carol Nakamura abriu o coração nesta segunda-feira (9/6) sobre o fim de seu casamento com Guilherme Leonel. Em entrevista para a Quem durante a estreia do musical sobre Djavan, no Rio de Janeiro, a atriz de 42 anos afirmou que ficou surpresa com o anúncio feito pelo ex-marido nas redes sociais e lamentou a forma como tudo veio a público.

Os dois estavam juntos desde 2020. "Fiquei chocada, né? Mas cada um sabe o que faz e o que fala", disse Carol, ao comentar o post feito por Gui em maio. A publicação, que anunciava o fim da relação, já foi apagada. Para ela, isso pode indicar que ele se arrependeu.

"Acredito que ele tenha se arrependido, porque esse post não existe mais", disparou. Mesmo com o fim, ela garante que ainda nutre carinho pelo ex e lembra do relacionamento com afeto.

Apesar de não ter conversado com Guilherme desde o ocorrido, Carol deixou claro que não guarda mágoas.

“Dar tempo ao tempo é a melhor coisa. Tenho carinho, amizade e respeito”, declarou. Questionada sobre sua vida amorosa, ela foi direta: “Não desisti de amar, não. Sou uma pessoa que ainda acredita muito no amor.”