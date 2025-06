Nego Di: Em nota oficial, defesa rebate condenação de 11 anos do ex-BBB

A defesa de Nego Di se pronunciou publicamente após a condenação do humorista a 11 anos e 8 meses de prisão por suposta participação em um esquema de estelionato envolvendo a loja virtual Tadizuera.

Segundo sua advogada, Camila Kersch, Dilson Alves da Silva Neto, nome de batismo do artista, teria sido enganado e nunca participou da gestão do negócio.

Em nota, a defesa afirma que Nego Di apenas cedeu sua imagem para promover o projeto, sem envolvimento direto com as operações da plataforma ou qualquer vínculo societário com o empresário Anderson Bonetti. “Ele confiou nas informações que recebeu, mas não administrava nada”, diz a advogada.

Outro ponto contestado pela defesa é o número de vítimas. De acordo com o comunicado, apesar das reportagens indicarem mais de 300 pessoas lesadas, o processo julgado em Canoas envolve apenas 18 vítimas. Camila Kersch também pontua que todas as vítimas que aceitaram foram ressarcidas voluntariamente por Nego Di.

A nota ainda sugere que a prisão preventiva do ex-BBB teria ocorrido após críticas públicas feitas por ele à gestão de doações no RS durante as enchentes de 2024. A defesa argumenta que a medida judicial só foi autorizada quase um ano após a conclusão do inquérito policial, coincidindo com as postagens polêmicas feitas pelo humorista.

A advogada finaliza dizendo que irá recorrer da decisão e que confia em uma reavaliação justa do caso por instâncias superiores.

Veja a nota completa abaixo:

“NOTA OFICIAL DA DEFESA

Dilson Alves da Silva Neto (Nego Di)

Porto Alegre, 10 de junho de 2025

A defesa de Dilson Alves da Silva Neto, representado por esta advogada, Camila Kersch, vem a público manifestar-se sobre a sentença que o condenou a 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, por suposta prática de estelionato no caso envolvendo a loja virtual “Tadizuera”.

Desde já, é essencial esclarecer que Dilson nunca foi sócio de Anderson Bonetti, tampouco participou da gestão da plataforma. Sua imagem foi utilizada para promover o projeto, confiando nas informações e responsabilidades atribuídas à outra parte envolvida. Não existia vínculo societário formal, nem atuação conjunta na administração do negócio.

Outro ponto que merece esclarecimento é a divergência entre o que vem sendo divulgado pela imprensa e os autos do processo. Embora veículos de comunicação estejam noticiando que haveria mais de 300 vítimas, o processo julgado na Comarca de Canoas envolve apenas 18 vítimas. Esta imprecisão tem gerado percepções distorcidas e ampliado injustamente a repercussão negativa contra Dilson.

Cabe destacar ainda que todas as vítimas deste processo que aceitaram, foram ressarcidas por Dilson de forma voluntária, ainda durante o curso da ação penal, o que demonstra seu compromisso em reparar integralmente os danos — mesmo não tendo executado os atos nem se beneficiado diretamente das transações.

Desde a audiência de instrução, a defesa já observava sinais de parcialidade no processo. Essa impressão foi confirmada na sentença: mesmo com a descrição de condutas distintas entre os réus, foi aplicada a mesma pena a ambos, sem individualização, em desrespeito a garantias constitucionais fundamentais, dentre elas a individualização da pena e devido processo legal.

No interrogatório judicial, o próprio corréu reconheceu que Dilson também foi vítima do contexto, o que reforça a tese de que ele não tinha domínio sobre a operação da loja e agiu confiando nas orientações de quem conduzia as atividades comerciais.

A cronologia da prisão preventiva também é motivo de questionamento:

Em 24/08/2023, a autoridade policial concluiu o inquérito e representou pela prisão preventiva de Dilson;





Apenas em 12/07/2024, 11 meses depois, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à prisão — coincidentemente após Dilson ter se posicionado publicamente, entre maio e junho de 2024, sobre a omissão estatal durante as enchentes no Rio Grande do Sul e a transparência nas doações via PIX promovidas pelo governo estadual;





A decisão judicial decretando a prisão também foi expedida em 12/07/2024.





Ou seja, somente quase um ano após o requerimento da Autoridade Policial, e após intensa exposição de Dilson nas redes sociais em crítica à atuação de órgãos públicos, é que houve o deferimento judicial da prisão preventiva.

A defesa informa que irá interpor os recursos cabíveis contra a condenação e segue confiante de que as instâncias superiores irão reavaliar os fatos com isenção, reconhecendo os vícios processuais, a ausência de dolo e o comportamento colaborativo de Dilson ao longo de todo o processo.”