Bia Miranda termina com Gato Preto e diz que não volta mais - (crédito: Redes Sociais)

Bia Miranda usou as redes sociais nesta terça-feira (10/6) para confirmar o fim do relacionamento com Samuel Sant’Anna, o Gato Preto. Em um longo desabafo nos stories, a influenciadora revelou que, desta vez, não há chances de reconciliação. Os dois são pais da pequena Maysha, que tem apenas um mês.

"Tenho dependência emocional, ele também tem. Sempre que ele voltava, eu perdoava. Mas dessa vez não quis. Já chorei, gritei, estou esgotada disso", desabafou Bia. Ela contou que os desentendimentos do casal se tornaram rotina e que chegou ao seu limite emocional. "Não consigo sair um dia em paz. Mandei ele sumir da minha vida."

Bia deu a entender que o rompimento aconteceu após mais uma briga intensa. Segundo ela, sair de casa ou tentar relaxar sempre acabava em discussões. "Estou cansada. Todo mundo está cansado. Quando a gente sai, acontece isso. Eu tô exausta", reforçou, visivelmente abalada.

Em fevereiro, Gato Preto também havia se manifestado sobre a relação. Na época, ele afirmou que o casal brigava o tempo todo. "Parece que a gente nasceu pra brigar. E no fim de cada discussão, a gente fingia que nada aconteceu. Mas somos orgulhosos e vivemos provocando um ao outro", escreveu ele nas redes sociais.

Agora, com o novo término, Bia deixa claro que a decisão partiu dela. Mesmo abalado, o relato mostra que ela tenta romper o ciclo. "Está doendo, mas não dá mais", resumiu a ex-Fazenda, que ainda enfrenta o puerpério.