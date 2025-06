DJ Buarque recorre à Justiça após polêmica entre Bia Miranda e Gato Preto

O DJ Buarque entrou com uma medida protetiva na Justiça após os recentes acontecimentos envolvendo sua ex-mulher, Bia Miranda, e o influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto. Preocupado com a segurança do filho que tem com Bia, o DJ decidiu tomar providências legais. Por meio das redes sociais, ele compartilhou detalhes da situação e demonstrou apreensão com o rumo que os acontecimentos tomaram.

"No meio disso tudo tem a pessoa mais importante, que é o meu filho. A minha maior preocupação é com ele. Dessa vez, as coisas ultrapassaram todos os limites. Antes, eu não tinha o que fazer em relação a isso, mas, graças a Deus, nada aconteceu com o meu filho — nem com ela", desabafou o artista.

Buarque também revelou que está acompanhado de um advogado e que a medida protetiva já foi solicitada. "Já entrei com a medida junto ao meu advogado. Agradeço a preocupação de todos comigo, com meu filho e até com ela. Espero de verdade que a Bia fique bem e consiga se libertar dessa situação. É algo muito difícil, angustiante e estressante", declarou.

A medida judicial veio à tona no mesmo dia em que Bia Miranda apareceu nas redes sociais para fazer graves acusações contra Gato Preto. Em vídeos divulgados na manhã desta quarta-feira (11), a influenciadora afirmou ter sido agredida fisicamente pelo companheiro e chegou a acionar a polícia durante a confusão.

Nas imagens, visivelmente abalada, Bia relata a violência sofrida: "Ele acabou de me agredir. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo. Disse que ia pegar a Maysha [cachorra dela], me enforcou... quase conseguiu. Aquela desgraça", desabafou.