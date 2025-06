Maria Ribeiro fala sobre suposto affair com ex-marido de Heloísa Périssé

Maria Ribeiro veio a público nesta quarta-feira (11) para esclarecer rumores que circulavam nas redes sociais envolvendo seu nome. A atriz negou veementemente estar vivendo um romance com Mauro Farias, ex-marido da também atriz Heloísa Périssé.

Os boatos surgiram após uma matéria do jornal Extra afirmar que Maria teria sido vista “de mãos dadas” com o diretor durante um show de Roberto Carlos. Em uma publicação nas redes sociais, a artista desmentiu a informação e explicou a situação com bom humor.

“Amanhã é Dia dos Namorados e eu nem costumo ligar muito para essas datas. Mas, como hoje o jornal Extra me presenteou com um par romântico imaginário, dizendo que fui vista — de mãos entrelaçadas — com meu amigo Mauro Farias no show do Roberto Carlos, onde eu estava acompanhada do meu parceiro de quase três anos (que prefere manter a discrição), achei melhor esclarecer essa confusão", escreveu.

A atriz ainda pontuou que, apesar do tom leve, as notícias falsas afetam não apenas os adultos envolvidos, mas também seus filhos, que não escolheram estar no centro dos holofotes.

Com seu conhecido senso de humor, Maria encerrou a publicação brincando sobre a situação: “Só pra constar: a única pessoa fora o Rica (meu parceiro) a quem mandei olhares apaixonados foi pro próprio rei [Roberto Carlos], que, sinceramente, nem me achou lá essas coisas”, ironizou.

