Dona do maior bumbum do Brasil fará striptease por 15 mil para ator famoso

Vanessa Ataídes, DJ que ficou conhecida por ter o maior bumbum do Brasil - 130 cm, vai aproveitar o Dia dos Namorados para faturar. Ela conta que recebeu muitos pedidos para fazer striptease para casais, entre eles um ator famoso e a esposa.

"Ele entrou em contato com minha assessoria pelo número número que está no Instagram. Combinamos tudo. Não sei se ela sabe de tudo ou será uma surpresa. Será um presente para o casal. Será online e ao vivo", conta.

Vanessa dá detalhes sobre o famoso. "Ele passa ser uma pessoa séria. Não imaginava e tomei um susto quando chegou a proposta. Claro que não falarei quem é, dou apenas uma dica: participou de inúmeras novelas, mas não está no ar com nenhuma", e a esposa dele fez papel principal com Chay Sued em uma novela", destaca.