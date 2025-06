Gato Preto é acusado de disparar arma de fogo em festa

O influenciador PK Delas, que já teve um breve envolvimento com Bia Miranda, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (11) para relatar um episódio tenso envolvendo Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto. Segundo ele, o caso aconteceu durante uma festa em que estava acompanhado da influenciadora, neta postiça de Gretchen.

De acordo com PK, Gato Preto teria chegado ao local armado e feito disparos para o alto, aparentemente em um gesto de intimidação. Ele afirmou que, ao perceber que era o alvo da ação, decidiu tirar satisfação com Samuel. “Fui perguntar qual era a dele, porque nunca desrespeitei ninguém”, disse PK em seus stories.

O influenciador também negou que tenha se relacionado com Bia Miranda enquanto ela ainda estava com Gato Preto, reforçando que jamais se envolveu com alguém comprometido.

As revelações vieram à tona no mesmo dia em que Bia Miranda apareceu nas redes sociais para fazer graves acusações contra Gato Preto. Em vídeos divulgados na manhã desta quarta-feira (11), a influenciadora afirmou ter sido agredida fisicamente pelo companheiro e chegou a acionar a polícia durante a confusão.

Nas imagens, visivelmente abalada, Bia relata a violência sofrida: "Ele acabou de me agredir. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo. Disse que ia pegar a Maysha [cachorra dela], me enforcou... quase conseguiu. Aquela desgraça", desabafou.