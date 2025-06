Influenciadora Laura Sabino foi vítima de tentativa de homicídio

A influenciadora Laura Sabino, de 25 anos, contou publicamente que foi vítima de uma tentativa de feminicídio cometida pelo próprio irmão. O ataque aconteceu em março, em Belo Horizonte, mas só foi exposto agora, em um vídeo comovente publicado em seu canal nesta quinta-feira (12/9).

Laura estava em casa estudando quando o agressor entrou no quarto com uma faca. Ela sofreu múltiplos golpes nos braços e abdômen e ainda foi ameaçada de ser incendiada viva. A jovem conseguiu fugir antes que ele colocasse fogo no local.

Dias antes da tentativa de assassinato, Laura já havia conseguido uma medida protetiva, mas o agressor só foi oficialmente notificado após o crime. Desde então, ela recebe apoio do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos.

Além de influenciadora, Laura é professora, militante do MST, feminista e estudante de História na UFMG. Ela usa suas redes para falar sobre política, desigualdade social e vivências de mulheres periféricas.

“Se eu consegui sobreviver a isso, posso enfrentar qualquer coisa”, declarou Laura, que segue em recuperação e tem recebido apoio de seguidores, amigos e movimentos sociais.