Lucas Viana fala após detenção em Dubai e nega crime

Lucas Viana, influenciador digital e campeão de A Fazenda 11, usou as redes sociais nesta quinta-feira (12/6) para esclarecer sua detenção em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele viajou ao país para receber uma premiação, mas acabou envolvido em uma situação que gerou preocupação entre seus fãs.

Em seu relato, Lucas garantiu que não foi preso e que não cometeu nenhum crime. “Fui detido para averiguação, mas as autoridades comprovaram minha inocência”, afirmou. Ele contou que, durante o processo, teve seu celular e outros pertences apreendidos, o que dificultou a comunicação, já que não pôde usar um tradutor.

O influenciador detalhou ainda o desconforto vivido no momento da detenção, quando foi pressionado a falar diretamente com as autoridades, aumentando a confusão. “Foi uma situação complicada, mas consegui colaborar assim que tive acesso ao celular”, disse ele.

Lucas também explicou que está recebendo apoio de seu advogado, Leo Freitas, que está cuidando da logística para o seu retorno ao Brasil. “Estou sendo bem assistido e espero voltar para casa já no domingo”, garantiu.

Para finalizar, o influenciador agradeceu o carinho e a preocupação dos seguidores e prometeu dar mais detalhes sobre o ocorrido assim que estiver em segurança. “Assim que estiver tranquilo, vou explicar tudo com calma. Muito obrigado a todos”, concluiu.