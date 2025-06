Quem é Flora Diegues, atriz de Além do Tempo que morreu aos 34

Flora Diegues, que interpretou personagens marcantes na novela “Além do Tempo", faleceu aos 34 anos após enfrentar um câncer no cérebro. A atriz, filha do cineasta Cacá Diegues e da produtora Renata Almeida Magalhães, morreu em 2019, deixando uma trajetória comovente na televisão e no cinema brasileiro.

Na novela das 18h da Globo, Flora viveu duas personagens: Bianca Cristina Pasqualino e Bianca Vicenzo.

Ela chegou a gravar boa parte da trama, mas precisou se afastar após uma cirurgia para tratar um aneurisma. Mesmo se recuperando bem do procedimento, a atriz não retornou para finalizar as cenas de sua personagem.

Formada em cinema pela PUC-Rio e com uma década de estudos no tradicional curso O Tablado, Flora também brilhou nos bastidores. Seu curta-metragem de estreia, Assim Como Ela, estrelado por Deborah Secco, foi lançado em 2011. Ela ainda participou da série Só Garotas, do Multishow, e esteve no elenco de O Grande Circo Místico, em 2018.

A atriz chegou a ser escalada para Deus Salve o Rei, mas, por questões de saúde, foi substituída. Mesmo assim, apareceu na trama em uma participação especial. Seu último trabalho foi na produção Aumenta que é Rock’n Roll, exibida como filme e série, que contou com sua presença póstuma.