Gato Preto é liberado e deixa delegacia chorando após denúncia

Samuel Sant’anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, foi detido nesta quinta-feira (12/6), em São Paulo, após denúncia de agressão feita por Bia Miranda. Ele prestou esclarecimentos no 10º Distrito Policial da Penha, na Zona Leste, e acabou liberado no mesmo dia. Ao sair da delegacia, o influenciador chorou e afirmou estar abalado com a situação.

Ainda na porta da unidade, ele apareceu com o advogado e disse que estava “sozinho” no momento da detenção. “Não fiquei preso. Peguei meus bens agora. Só quero viver minha vida em paz”, desabafou Gato Preto, que confirmou a existência de uma medida protetiva e revelou estar impedido de buscar roupas e pertences na casa da ex.

Durante uma live após o ocorrido, o influenciador contou que pretende seguir todas as determinações da Justiça, mas demonstrou insegurança sobre como lidar com a rotina. “Não posso chegar perto. E se ela chegar no lugar que eu tiver?”, questionou. Ele ainda relatou que entrou em contato com o advogado para tentar regularizar o contato com a filha.

“Foi uma luz de Deus na minha vida. Nunca passei por isso. Estou muito esperto agora”, afirmou, ainda chorando, durante uma das interações com os seguidores. Samuel também comentou que estava sem roupas, já que todas ficaram na casa de Bia Miranda.

Mesmo diante do abalo, Gato Preto buscou se manter positivo. “Sei que não é hora, mas só queria sentar e tomar uma com os moleques. Não posso ver minha filha, não posso buscar minhas coisas… e vou fazer o quê? Sorte que eu tenho dinheiro. E se eu não tivesse?”, concluiu.