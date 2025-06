Alexandre Correa recebe pena de 3 anos por atacar Edu Guedes - (crédito: Redes Sociais)

Alexandre Correa foi condenado a três anos de prisão por difamar o apresentador Edu Guedes. De acordo com o portal LeoDias, a sentença foi proferida pela juíza da 4ª Vara Criminal da Barra Funda, em São Paulo, e divulgada nesta quinta-feira (12/6).

O ex-marido de Ana Hickmann foi acusado de espalhar informações falsas e ofensivas contra Guedes nas redes sociais e entrevistas.

No processo, a magistrada afirmou que Alexandre extrapolou os limites da liberdade de expressão ao atribuir, sem provas, a prática de atos criminosos a Edu Guedes. Para o Judiciário, a intenção era clara: atingir a honra e imagem pública do apresentador.

A equipe de Guedes confirmou a condenação e ressaltou que esta é apenas uma das queixas-crimes movidas contra Alexandre. As declarações consideradas criminosas teriam sido feitas durante o conturbado período de separação de Ana Hickmann, quando Alexandre também passou a atacar o então colega de profissão dela.

A juíza destacou que Alexandre não demonstrou qualquer preocupação com a veracidade das informações, agindo com o objetivo de ofender. Por isso, foi condenado por calúnia e difamação, e a pena foi estabelecida inicialmente em regime aberto, podendo ser convertida.

O empresário ainda pode recorrer da decisão, mas já acumula diversas ações judiciais envolvendo sua conduta pública após o fim do casamento com Ana Hickmann.