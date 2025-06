Pais de Larissa Manoela colocam mansão à venda abaixo do preço; confira

A baixa procura de compradores para a mansão que causou a separação entre Larissa Manoela e os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias Santos, acarretou na queda do preço. De R$ 10 milhões passou a ser comercializada no ramo imobiliário no valor de R$ 6,5 milhões.

O imóvel está localizado em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Mesmo com um desconto de R$ 3,5 milhões, a procura pela mansão é escassa com probabilidade de cair ainda mais o preço.

Vale lembrar que o imóvel ganhou destaque durante o conturbado rompimento entre Larissa Manoela e seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, que veio a público em 2023. A casa se tornou um dos símbolos do conflito familiar, marcado por desentendimentos e disputas envolvendo questões financeiras.

O rompimento entre Larissa Manoela e seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, veio a público em 2023 e surpreendeu os fãs. A atriz revelou que, ao tentar tomar as rédeas de sua vida pessoal e profissional, descobriu que não tinha acesso às próprias contas, bens e sequer a informações básicas sobre seu patrimônio.

“Tudo acontece porque tem que acontecer. Não se deve olhar pra trás e sentir que se arrependeu. O passado já foi, vive-se o presente e o futuro, e os caminhos para percorrer. A vida é uma só, e só temos o agora para se se entregar de corpo alma. Gosto de sair da minha zona de conforto e tenho muitos objetivos a atingir”, disse Larissa Manoela, em entrevista ao Gshow, sobre briga pública com os pais.