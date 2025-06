Virginia revela ciúmes da mãe e admite mágoa: "Destruída"

Durante o episódio mais recente do "Sabadou" (14/6), no SBT, Virginia Fonseca emocionou ao abrir o coração sobre um assunto delicado envolvendo sua mãe, Margareth Serrão.

A influenciadora revelou que sentiu ciúmes quando a matriarca começou a namorar o sanfoneiro Danilo Nascimento, mas optou por guardar o sentimento para si.

"Todo mundo acha que eu estou bem, mas por dentro eu estava destruída", confessou Virginia. Ela contou que preferiu não demonstrar para não atrapalhar a felicidade da mãe.

A revelação pegou Margareth de surpresa, que admitiu que suspeitava de algo, mas não sabia a dimensão do incômodo da filha.

Apesar do começo difícil, Virginia reforçou que hoje tem uma boa relação com o padrasto. “Agora já está firme, eu amo o Danilão”, garantiu. Ainda no programa, Margareth comentou que, mesmo morando com a filha na mansão da família, não se sente totalmente confortável com a situação.