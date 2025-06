Virginia é acusada de usar filhas para ter audiência em programa do SBT

Virginia Fonseca tem enfrentado momentos delicados nas redes sociais desde o anúncio de sua separação com o cantor Zé Felipe. A influenciadora e apresentadora do Sabadou com Virginia, atração exibida nas noites de sábado no SBT, tem sido alvo constante de críticas — e, desta vez, por conta da presença das filhas no palco do programa.

Durante a última edição da atração, Virginia surpreendeu a audiência ao aparecer ao lado de Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de apenas 2. As meninas, que foram recebidas com carinho pelo público, protagonizaram momentos de fofura e descontração. No entanto, a participação infantil dividiu opiniões na web.

Alguns internautas acusaram Virginia de expor as filhas com o objetivo de recuperar a audiência do programa e amenizar a repercussão negativa dos últimos acontecimentos envolvendo sua vida pessoal. Apesar da onda de críticas, Virginia não se manifestou publicamente sobre os comentários negativos até o momento.

“Depois da separação, ela perdeu o carisma e agora está tentando usar as filhas pra se reerguer”, escreveu um perfil no X (antigo Twitter). Outro comentou: “Isso é egoísmo. Criança não é acessório de marketing”. Houve também quem criticasse a frequência da exposição: “O Zé Felipe devia intervir, ela está exagerando”.

Outros internautas especularam que a presença das meninas poderia estar relacionada à mudança da influenciadora para São Paulo e à dificuldade de encontrar uma nova rotina para as crianças, incluindo a escolha de uma creche.