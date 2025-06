Pedro Pascal: NY recebe concurso de sósias de ator e consagra campeão

No último domingo (15), as ruas de Nova York foram palco de um concurso inusitado e divertido: a escolha do sósia mais convincente de Pedro Pascal, astro de "The Last of Us", série de sucesso exibida pela plataforma Max. O evento reuniu cerca de 30 participantes que disputaram o título de “versão alternativa” do ator chileno.

A disputa foi acirrada, mas quem levou a melhor foi George Gountas, que saiu consagrado como o grande vencedor e recebeu um prêmio simbólico de aproximadamente R$ 278 (US$ 50). Jenny Gania, esposa do campeão, contou em entrevista ao New York Post como surgiu a ideia de participar.

“Tudo começou quando ‘Game of Thrones’ estreou — foi a primeira vez que ouvimos falar do Pedro Pascal. Depois, algumas crianças também começaram a notar a semelhança. Quando vimos esse concurso, pensei: ‘É Dia dos Pais, você tem que ir. Esse vai ser o seu presente’.”

Jenny ainda comentou, entre risos, que o marido é totalmente fora das redes sociais, mas que agora “vai estar em todos os lugares”. Apesar de não ser um influenciador, Gountas conquistou o público e os jurados com sua aparência e carisma. Para vencer, ele teve que enfrentar dezenas de concorrentes — todos tentando replicar o estilo e o charme do ator que conquistou Hollywood.

O evento atraiu fãs, curiosos e muitos cliques nas redes sociais, além de mostrar o quanto Pedro Pascal segue como uma das personalidades mais adorados (e imitadas) da atualidade. "Que legal, essa moda podia pegar aqui no Brasil", comentou um usuário.