Ivete Sangalo revela diálogo com os filhos sobre sexualidade: "Inteligente"

Ivete Sangalo revelou, em entrevista ao jornalista Kadu Brandão, do iBahia, que mantém conversas frequentes e abertas com os filhos sobre temas como sexualidade, respeito e liberdade de amar. Mãe de Marcelo, de 15 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7, a cantora reforçou a importância de criar um ambiente familiar acolhedor, onde o amor e a empatia são valores fundamentais.

"Me sinto responsável por proteger a liberdade de viver", afirmou Ivete. "Sempre converso com os meus filhos sobre isso. Às vezes eles me perguntam: ‘Mãe, como funciona [o amor entre pessoas do mesmo sexo]?’ E eu respondo: ‘Você acha que alguém tem o direito de proibir que eu ame seu pai?’ Eles sempre dizem que não, porque entendem que isso fere o coração de qualquer um."

A cantora explicou que usa esse tipo de exemplo para ampliar a consciência dos filhos: “Então eu digo: ‘Transfiram esse sentimento para todas as pessoas. Todas têm o direito de amar e viver plenamente quem são.’”

Ivete também destacou que se esforça para se manter informada e atualizada sobre as questões da comunidade LGBTQIA+, reforçando seu papel como cidadã consciente e figura pública comprometida com as causas.

"Procuro me aproximar desses assuntos de forma empática, inteligente e com responsabilidade. Tenho consciência da minha existência no mundo. Não posso ser alheia, ignorante ou superficial — senão, não vale a pena."