Vídeo: TV iraniana é bombardeada por Israel durante transmissão ao vivo

O conflito entre Irã e Israel continua escalando e provocando temor entre os civis das regiões afetadas. Nesta segunda-feira (16), o prédio da Rádio e Televisão da República Islâmica do Irã (IRIB), em Teerã, foi alvo de um bombardeio enquanto transmitia um programa ao vivo.

A explosão ocorreu no momento em que a apresentadora da emissora fazia críticas contundentes aos ataques israelenses. As imagens, registradas pela própria transmissão, mostram o estúdio tremendo e, em seguida, a comunicadora deixando o local às pressas, visivelmente assustada.

Apesar do impacto, a IRIB retomou a programação minutos depois. Em nota oficial, Hassan Abedini — integrante da alta cúpula da emissora — declarou: “O regime sionista desconhecia o fato de que a voz da revolução islâmica e do povo iraniano não será silenciada por ataques militares.”

Pouco antes do ataque, o clima já era tenso. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, havia emitido um alerta público: “A televisão e o rádio estatais iranianos estão prestes a desaparecer”, afirmou.

O Exército de Israel também confirmou, por meio do coronel Avichay Adraee, porta-voz das Forças Armadas, que novas ações militares estavam em andamento: “Nas próximas horas, nossas forças atuarão diretamente no setor para atingir a infraestrutura militar do regime iraniano.”