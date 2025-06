Virginia Fonseca se pronuncia após dívida vir à tona

A influenciadora Virginia Fonseca se manifestou nesta segunda-feira (17/6) após seu nome aparecer na lista de devedores da prefeitura de Londrina, no Paraná, por não pagamento do IPTU de uma sala comercial. O valor da dívida, que corresponde aos anos de 2021 a 2024, ultrapassa os R$6,5 mil.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ela atribuiu o débito à mãe, Margareth Serrão, e afirmou que não sabia que o imposto era de sua responsabilidade. Na gravação, Virginia diz que delegou a administração do imóvel à mãe há anos e que, por acreditar que o inquilino arcava com o imposto, não acompanhava o processo.

Ela comparou a situação ao episódio em que teve o nome negativado no Serasa por uma conta de R$ 30. "A gente achava que quem estava alugando pagava", declarou. A justificativa, no entanto, vai contra o que determina a legislação tributária: o IPTU é de responsabilidade do proprietário, mesmo em caso de locação.

O caso ganhou repercussão depois que a Justiça do Paraná determinou, no último dia 9, que a influenciadora quitasse a dívida no prazo de cinco dias. Caso contrário, poderá haver penhora de bens ou bloqueio de ativos financeiros. Até a publicação desta matéria, o processo não contava com advogado constituído, e a assessoria da influenciadora não havia respondido ao g1.

Virginia, que atualmente mora em Goiânia, relembrou que comprou o imóvel em Londrina no início da carreira e que ofereceu à mãe o direito de ficar com o valor do aluguel.

Ela ressaltou que o contrato na cidade funciona de maneira diferente dos que a mãe administra em Governador Valadares, onde, segundo ela, o inquilino é quem arca com o imposto. No entanto, as regras variam de cidade para cidade, e a responsabilidade sobre o IPTU é legalmente da proprietária.