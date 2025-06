Liam Payne: namorada faz desabafo após 8 meses da perda de ex-One Direction

Kate Cassidy usou as redes sociais, nesta segunda-feira (16), para fazer um comovente desabafo sobre a ausência do namorado, Liam Payne. O ex-integrante do One Direction faleceu em 2024, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um prédio em Buenos Aires.

“Hoje faz oito meses que perdi meu melhor amigo. Alguém com quem imaginei compartilhar muitos outros momentos, uma vida inteira”, escreveu Kate, que não estava com o cantor no momento do acidente.

Em um trecho especialmente tocante, ela relembrou a conexão intensa que vivia com o artista: “Liam era aquele tipo de pessoa que você já começa a sentir falta no instante em que sai pela porta. Mesmo quando ele saía por algumas horas, eu me pegava correndo de volta para casa, só para estar com ele novamente, tamanha era a felicidade de estarmos juntos.”

Kate finalizou com palavras carregadas de saudade: “Viver agora nesse estado constante de ausência é algo que ainda não consigo compreender por completo. Saber que não posso mais voltar para casa e vê-lo, ouvir sua voz ou sentir seu abraço... é uma dor que palavras não conseguem descrever.”

Durante as investigações, autoridades argentinas revelaram que Liam estava sob efeito de substâncias entorpecentes no momento do acidente — um fator que pode ter contribuído diretamente para a queda.