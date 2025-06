Paolla Oliveira expõe cantadas que recebe nas redes sociais: "Gostosa"

Paolla Oliveira, que atualmente dá vida à icônica Heleninha Roitman no remake da novela Vale Tudo, divertiu os seguidores ao compartilhar, no último domingo (15), algumas das mensagens mais inusitadas e ousadas que recebe nas redes sociais. Com bom humor e espontaneidade, a atriz leu cantadas enviadas por fãs através do Direct no Instagram — e não poupou risadas nem comentários bem-humorados.

No vídeo, a atriz, que namora o cantor Diogo Nogueira, deu voz a uma das mensagens que mais a chamou atenção: “Olha a energia de gostosa que essa mulher tem! É tanta que, quando eu me sinto meio ‘merda’, eu venho aqui recarregar.” Paolla caiu na gargalhada e respondeu: “Se fosse assim, né? Ia ser uma maravilha. Tem que arrumar outro lugar para pegar energia boa porque a internet não está valendo muito não!”

Além das cantadas divertidas, Paolla também aproveitou o momento para rebater críticas sobre sua atuação na novela. Com leveza, ironizou alguns dos comentários negativos e valorizou a relação de afeto com o público, que, segundo ela, é o que realmente importa.

Outro comentário lido pela atriz dizia: “Orientação: Paolla Oliveira.” Rindo, ela reagiu à criatividade do seguidor. Já uma admiradora mais detalhista foi direto ao ponto:

“Como é que eu posso não amar uma criatura dessa? Até o pé dela é bonito.”

A resposta de Paolla foi imediata e descontraída: “Mentira! Não, não é bem assim, Gabriela. Eu já dizia que não gostava do meu pé. Ele é... bonito. Mas vocês têm uma fixação em pé, né? É fetiche! Vocês são muito fetichentos por aí.”